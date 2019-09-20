Суд в Чехии решил не отдавать известный замок Тевтонскому ордену
Пятница, 20 сентября 2019, 17:19
Конституционный суд Чехии решил оставить в государственной собственности замок Боузов, один из самых посещаемых в Моравии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.
Своим решением суд отверг ходатайство Тевтонского ордена, который требовал отдать замок в его собственность.
Конституционный суд получил ходатайство ордена в июле, решение вынес сейчас.
Тевтонский орден приобрел замок, расположенный ныне в Оломоуцком крае, в XVII веке.
Нацисты конфисковали замок до 25 февраля 1948 года - дня, узаконенного в качестве точки отсчета при решении имущественных споров с церквями. Нацисты разместили в замке штаб-квартиру СС.
После войны замок Боузов перешел в собственность Чехословакии.
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