Суд в Чехии решил не отдавать известный замок Тевтонскому ордену

Конституционный суд Чехии решил оставить в государственной собственности замок Боузов, один из самых посещаемых в Моравии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.

Своим решением суд отверг ходатайство Тевтонского ордена, который требовал отдать замок в его собственность.

Конституционный суд получил ходатайство ордена в июле, решение вынес сейчас.

Тевтонский орден приобрел замок, расположенный ныне в Оломоуцком крае, в XVII веке.

Нацисты конфисковали замок до 25 февраля 1948 года - дня, узаконенного в качестве точки отсчета при решении имущественных споров с церквями. Нацисты разместили в замке штаб-квартиру СС.

После войны замок Боузов перешел в собственность Чехословакии.