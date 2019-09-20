Суд визнав експрезидента Румунії донощиком комуністичної спецслужби

Колишній президент Румунії Траян Бесеску працював інформатором Секурітате, сумнозвісної таємної поліції комуністичної епохи, постановив у четвер Бухарестський апеляційний суд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Суд підтвердив висновок розслідування, яке раніше провела Національна рада з вивчення секретних архівів (CNSAS). Бесеску сказав, що подасть апеляцію.

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"Я приймаю вердикт суду і буду оскаржувати вирок у вищій інстанції", - заявив правоцентристський політик.

У червні цього року CNSAS відкрила справу, щоб з'ясувати, чи співпрацював Бесеску (президент Румунії з 2004 по 2014 рік) з таємною поліцією часів комуністичного режиму.

Згідно з документами розвідки Румунії, Секурітате завербувала Бесеску в 1972 році, коли він був студентом військово-морського флоту.

Його файл був знищений в 1979 році після того, як Бесеску приєднався до правлячої Комуністичної партії Румунії.

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Але CNSAS виявила записи, написані рукою Бесеску, в яких ідеться, що він повідомляв інформацію про своїх колег по університету і різних іноземців, з якими перетинався під час військово-морської діяльності.

За цією версією подій, яку тепер підтвердив суд, Бесеску працював під кодовим іменем "Петров".

Бесеску неодноразово заперечував звинувачення і називав висновки CNSAS політично мотивованими. Бесеску стверджував, що він надав інформацію тільки тому, що вважав, що передає її військовій контррозвідці.