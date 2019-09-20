Суд признал экс-президента Румынии доносчиком коммунистической спецслужбы

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску работал информатором Секуритате, печально известной тайной полиции коммунистической эпохи, постановил в четверг Бухарестский апелляционный суд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Суд подтвердил выводы расследования, которое ранее провел Национальный совет по изучению секретных архивов (CNSAS). Бэсеску сказал, что подаст апелляцию.

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"Я принимаю вердикт суда и буду обжаловать приговор в вышестоящей инстанции", - заявил правоцентристский политик.

В июне этого года CNSAS открыла дело, чтобы выяснить, сотрудничал ли Бэсеску (президент Румынии с 2004 по 2014 год) с тайной полицией времен коммунистического режима.

Согласно документам разведки Румынии, Секуритате завербовала Бэсеску в 1972 году, когда он был курсантом военно-морского флота.

Его файл был уничтожен в 1979 году после того, как Бэсеску присоединился к правящей Коммунистической партии Румынии.

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Но CNSAS обнаружила записи, сделанные рукой Бэсеску, в которых говорится, что он сообщал информацию о своих коллегах по университету и иностранцах, с которыми пересекался во время военно-морской деятельности.

По этой версии событий, которую теперь подтвердил суд, Бэсеску работал под кодовым именем "Петров".

Бэсеску неоднократно отрицал обвинения и называл выводы CNSAS политически мотивированными. Бэсеску утверждал, что он предоставил информацию только потому, что считал, что передает ее военной контрразведке.