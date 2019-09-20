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У Чехії затримали двох українців, які незаконно регулювали рух на дорозі

П'ятниця, 20 вересня 2019, 18:31

У Чехії затримали двох українців, яких місцева компанія нелегально влаштувала на роботу для регулювання руху на ділянці шосе неподалік від міста Градець-Кралове.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Українці регулювали рух на відремонтованій ділянці жвавої автодороги біля села Садова.

 

Один з водіїв повідомив митникам про двох підозрілих людей в жовтих жилетах, які не розуміли чеської мови і не могли нічого пояснити учасникам дорожнього руху.

Співробітники митниці вирішили перевірити скаргу і виявилося, що рух регулювали 24-річний українець і 23-річна українка без дозволів на роботу.

Митники передали матеріали справи до місцевої інспекції праці. Компанії загрожує штраф в розмірі 10 млн крон, а українців можуть депортувати.

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