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В Чехии задержали двух украинцев, незаконно регулировавших движение на дороге

Пятница, 20 сентября 2019, 18:31

В Чехии задержали двух украинцев, которых местная компания нелегально устроила на работу для регулирования движения на участке шоссе в Градець-Кралове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Украинцы регулировали движение на отремонтированном участке оживленной автодороги возле села Садова.

 

Один из водителей сообщил таможенникам о двух подозрительных людях в желтых жилетах, которые не понимали чешского языка и не могли ничего объяснить участникам дорожного движения. При этом по дороге ежедневно проезжали тысячи автомобилей.

Сотрудники таможни решили проверить жалобу и оказалось, что движение регулировали 24-летний украинец и 23-летняя украинка без разрешений на работу.

Таможенники передали материалы дела в областную инспекцию труда. Компании грозит штраф в размере 10 млн крон, а украинцев могут депортировать.

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