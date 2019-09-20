Париж напоготові перед великими протестами: мобілізують тисячі поліцейських

Париж розгортає тисячі поліцейських, щоб захистити пам'ятки і урядові будівлі цими вихідними на тлі кількох великих акцій протесту: "жовтих жилетів", профспілок і екологічних активістів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на Associated Press.

Організатор протесту "жовтих жилетів" Тьєррі-Пол Вале заявив в п'ятницю агентству: демонстранти сподіваються, що їхні суботні демонстрації в Парижі та інших містах можуть відродити їх спротив проти економічної несправедливості.

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Президент Франції Еммануель Макрон на початку цього року розглянув деякі питання, пов'язані з "жовтими жилетами", але їхній гнів знову посилюється через його плани реформувати заплутану пенсійну систему Франції.

Профспілка Сила робітників в суботу проводить окремий марш проти пенсійної реформи на тлі побоювань, що людям потрібно буде більше працювати, а їхні пенсії зменшаться.

Кліматичні активісти також проведуть демонстрацію в суботу в Парижі, щоб зажадати від уряду і компаній додаткових дій задля скорочення викидів, збереження тропічних лісів у Амазонії і Арктики.