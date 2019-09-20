Париж наготове перед большими протестами: мобилизуют тысячи полицейских

Париж разворачивает тысячи полицейских, чтобы защитить памятники и правительственные здания в эти выходные на фоне нескольких крупных акций протеста: "желтых жилетов", профсоюзов и экологических активистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Организатор протеста "желтых жилетов" Тьерри-Пол Вале заявил в пятницу агентству: демонстранты надеются, что их субботние демонстрации в Париже и других городах могут возродить их сопротивление против экономической несправедливости.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в начале этого года рассмотрел некоторые вопросы, связанные с "желтыми жилетами", но их гнев снова усиливается из-за его планов реформировать запутанную пенсионную систему Франции.

Профсоюз Сила рабочих в субботу проводит отдельный марш против пенсионной реформы на фоне опасений, что людям нужно будет больше работать, а их пенсии уменьшатся.

Климатические активисты также проведут демонстрацию в субботу в Париже, чтобы потребовать от правительства и компаний дополнительных действий для сокращения выбросов, сохранения тропических лесов в Амазонии и Арктики.