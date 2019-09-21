Українська делегація не поїде на осінню сесію ПАРЄ - депутат

Українська делегація не поїде на осінню сесію Парламентської асамблеї Ради Європи, які розпочнеться у Страсбурзі на початку жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко на своїй сторінці у Facebook

"Тут найскладнішим сьогодні є питання ПАРЄ. Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігнорування її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ", - написав Яременко.

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"Натомість зосередимось на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ. Цей підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту", - додав він.

Цього тижня делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

Новий склад української делегації України в ПАРЄ сформували в Раді минулого тижня, до неї увійшли 12 депутатів, більшість із яких представляють партію "Слуга народу".

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Як відомо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій. Проте ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії про статус депутатів Державної думи РФ, обраних із голосами кримчан.

1 липня Комітет Верховної Ради (VIII cкликання) у закордонних справах підтримав рішення про призупинення участі української делегації в роботі ПАРЄ до виконання російською делегацією низки умов щодо заручників і припинення переслідування кримських татар.

На початку вересня Росія виплатила Раді Європи заборгованість за 2017-2018 роки за внесками в бюджет організації.