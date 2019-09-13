Литва запропонувала скасувати церемонію до 70-річчя ПАРЄ через повернення РФ

Делегація Литви в Раді Європи запропонувала скасувати проведення урочистої церемонії до 70-річчя створення організації через повернення Росії в ПАРЄ.

Як повідомляє "Європейська правда", лист литовської делегації опублікував у Facebook член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Церемонія до 70-річчя організації мала відбутися в Асамблеї у червні цього року, але її вирішили перенести через запеклі дебати щодо повернення російської делегації в ПАРЄ. Святкування перенесли на наступну сесію, яка відкриється на початку жовтня.

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Глава литовської делегації Альгірдас Буткявічюс у своєму листі наголосив, що з червня проблеми і напруга у ПАРЄ нікуди не зникли і стали тільки більшими.

"Тому в цьому контексті святкування Ради Європи як успішної історії виглядатиме як знущання на тлі реальних досягнень і провалів Ради Європи", - йдеться у листі.

Як відомо, 26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути росіян без жодних санкцій.

Проте ПАРЄ відклала затвердження повноважень РФ до висновку Венеціанської комісії про статус депутатів Державної думи РФ, обраних із голосами кримчан.