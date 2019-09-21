Украинская делегация не поедет на осеннюю сессию ПАСЕ - депутат

Украинская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая начнется в Страсбурге в начале октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко на своей странице в Facebook

"Здесь самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорирование его интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко.

"Однако сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента", - добавил он.

На этой неделе делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

Новый состав украинской делегации Украины в ПАСЕ сформировали в Раде на прошлой неделе, в нее вошли 12 депутатов, большинство из которых представляют партию "Слуга народа".

Как известно, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ в заключении Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с голосами крымчан.

1 июля Комитет Верховной Рады (VIII созыва) по иностранным делам поддержал решение о приостановлении участия украинской делегации в работе ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий по заложников и прекращения преследования крымских татар.

В начале сентября Россия выплатила Совету Европы задолженность по 2017-2018 годы по вкладам в бюджет организации.