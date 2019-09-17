Став відомий склад нової делегації України в ПАРЄ

У Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав народний депутат Олексій Гончаренко на своїй сторінці в Facebook.

З попереднього складу делегації залишилися тільки Гончаренко (партія "Європейська солідарність"), Сергій Соболєв ("Батьківщина") та Юлія Льовочкіна ("Опозиційна платформа - За життя").

У новій делегації загалом 12 депутатів, більшість з них представляють партію "Слуга народу": Марина Бардіна, Олександр Мережко, Марія Мезенцева, Леся Забуранна, Сергій Кальченко, Єлизавета Ясько, Юлія Овчинникова.

Також до складу делегації увійшли депутати від партії "Голос" Леся Василенко і представник депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець.

Хто очолить делегацію, поки невідомо, главу обирають члени делегації.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, На ній мають розглянути проєкт резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.