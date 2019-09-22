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На протестах в Парижі затримали 163 людини

Неділя, 22 вересня 2019, 11:00

Під час акції протесту "жовтих жилетів" поліція затримала 163 людини за протести у забороненому районі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter префектури поліції.

"Затримано 163 людини. 395 оштрафовано (на 135 євро - ред.)", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялось про 106 затриманих та 104 оштрафованих учасників протесту.

Паризька поліція заявила, що кліматичний марш у місті був зірваний групою з тисячі екстремістів та радикалів.

"Чорний блок формується всередині кліматичного маршу. Будь ласка, відійдіть від насильницьких груп і дозвольте поліції втрутитися", - сказала поліція Парижа, додавши, що втручання передбачає застосування сльозогінного газу.

Рух "жовті жилети" почався в листопаді минулого року в зв'язку з ростом цін на паливо і переріс в щотижневі протести, які тривали до весни. Влітку протести вщухли у зв'язку із сезоном відпусток.

Протести спонукали Макрона провести реформи, включаючи зниження податків і більшу децентралізацію уряду.

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Протести у Франції Франція
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