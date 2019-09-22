На протестах в Париже задержаны 163 человека

Во время демонстраций в Паржие в субботу полиция задержала 163 человека за протесты в запрещенном районе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter префектуры полиции

"Задержаны 163 человека. 395 оштрафованы (на 135 евро - ред.)", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о 106 задержанных и 104 оштрафованных участников протеста.

Парижская полиция заявила, что климатический марш в городе был сорван группой из тысячи экстремистов и радикалов.

"Черный блок формируется внутри климатического марша. Пожалуйста, отойдите от насильственных групп и позвольте полиции вмешаться", - сказала полиция Парижа, добавив, что вмешательство предусматривает применение слезоточивого газа.