Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

МИД Италии возмущен нападками Орбана, просит не вмешиваться

Отравленный "Новичком" британец подает в суд на Россию

США отправляют войска в Саудовскую Аравию

В Албании произошло самое мощное землетрясение за 30 лет: десятки пострадавших






На протестах в Париже задержаны 163 человека

Воскресенье, 22 сентября 2019, 11:00

Во время демонстраций в Паржие в субботу полиция задержала 163 человека за протесты в запрещенном районе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter префектуры полиции

"Задержаны 163 человека. 395 оштрафованы (на 135 евро - ред.)", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о 106 задержанных и 104 оштрафованных участников протеста.

Парижская полиция заявила, что климатический марш в городе был сорван группой из тысячи экстремистов и радикалов.

"Черный блок формируется внутри климатического марша. Пожалуйста, отойдите от насильственных групп и позвольте полиции вмешаться", - сказала полиция Парижа, добавив, что вмешательство предусматривает применение слезоточивого газа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Протести у Франції Франция
powered by lun.ua