На протестах в Париже задержаны 163 человека
Во время демонстраций в Паржие в субботу полиция задержала 163 человека за протесты в запрещенном районе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter префектуры полиции
"Задержаны 163 человека. 395 оштрафованы (на 135 евро - ред.)", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось о 106 задержанных и 104 оштрафованных участников протеста.
Парижская полиция заявила, что климатический марш в городе был сорван группой из тысячи экстремистов и радикалов.
"Черный блок формируется внутри климатического марша. Пожалуйста, отойдите от насильственных групп и позвольте полиции вмешаться", - сказала полиция Парижа, добавив, что вмешательство предусматривает применение слезоточивого газа.
https://t.co/wcJzFOUn0x OUI DESOLIDARISEZ VOUS !!!— RoBaise.Pierre (@RobzezPierre) September 21, 2019
HYPOCRITES ET MENTEURS !!!!!