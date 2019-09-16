Муніципалітет у Данії запроваджує для співробітників 4-денний робочий тиждень
Муніципалітет Одсхерред, що входить до складу області Зеландія на сході Данії, стане першим місцевим органом влади в країні, який запровадить 4-денний робочий тиждень
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
За словами Кірстен Лунд Марквардсен, глави відділу муніципалітету по роботі з персоналом, вихідні у співробітників починатимуться з п'ятниці вже з цього тижня.
Підставою для скорочення робочого тижня стали трирічні випробування різноманітних ініціатив у місцевій раді. Водночас місцеві жителі зможуть сконтактувати зі співробітниками муніципалітету у позаробочий час в робочі дні.
"Представники громадськості зможуть телефонувати раніше і пізніше в робочий день в обмін на те, що ми закриті в п'ятницю. Це повинно дозволити нам поліпшити якість муніципальних послуг, надаючи нашим співробітникам додатковий вихідний", - сказала Марквардсен.
Чотири продовжених робочих дні для персоналу становитимуть 35-годинний робочий тиждень. Типовий робочий тиждень в Данії складає близько 37,5 годин.
Графіки роботи персоналу будуть індивідуальними, але кожен тиждень може містити як мінімум один довгий робочий день. Години прийому будуть з 7 ранку до 7 вечора.