Муніципалітет у Данії запроваджує для співробітників 4-денний робочий тиждень

Муніципалітет Одсхерред, що входить до складу області Зеландія на сході Данії, стане першим місцевим органом влади в країні, який запровадить 4-денний робочий тиждень

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За словами Кірстен Лунд Марквардсен, глави відділу муніципалітету по роботі з персоналом, вихідні у співробітників починатимуться з п'ятниці вже з цього тижня.

Читайте також У Данії планують висадити мільйон дерев для розв'язання кліматичних проблем

Підставою для скорочення робочого тижня стали трирічні випробування різноманітних ініціатив у місцевій раді. Водночас місцеві жителі зможуть сконтактувати зі співробітниками муніципалітету у позаробочий час в робочі дні.

"Представники громадськості зможуть телефонувати раніше і пізніше в робочий день в обмін на те, що ми закриті в п'ятницю. Це повинно дозволити нам поліпшити якість муніципальних послуг, надаючи нашим співробітникам додатковий вихідний", - сказала Марквардсен.

Чотири продовжених робочих дні для персоналу становитимуть 35-годинний робочий тиждень. Типовий робочий тиждень в Данії складає близько 37,5 годин.

Графіки роботи персоналу будуть індивідуальними, але кожен тиждень може містити як мінімум один довгий робочий день. Години прийому будуть з 7 ранку до 7 вечора.