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У Зеленського розповіли, коли може відбутися "нормандський" саміт

Понеділок, 23 вересня 2019, 11:23

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися після візиту президента України Володимира Зеленського до США.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів помічник президента у міжнародних справах Андрій Єрмак.

"Під час останньої розмови, яка тривала дві години сорок хвилин, лідери трьох країн - Німеччини, Франції та України - висловилися за кінець місяця в якості дати зустрічі, як раз після Нью-Йорка. Росія не дала підтвердження, але і не сказала "ні". Думаю, це може бути кінець вересня - початок жовтня", - сказав він.

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Єрмак додав, що Зеленський "задав вектор робити все по максимуму і не відкладати на тиждень і місяць".

"Його всі підхопили. І щоб цей імпульс підтримувати, потрібна ця зустріч", - резюмував він.

Нагадаємо, Росія висунула умову для зустрічі лідерів: для цього Київ повинен підписати так звану "формулу Штайнмаєра", яку нібито погодили на зустрічі у вересні радники президентів.

Голова МЗС Вадим Пристайко зазначив, що у вересні 2019 року радники "нормандської четвірки" погодили не формулу Штайнмаєра, а інше чітке формулювання.

Читайте детальніше: "Формула Зеленського", санкції, шлях до НАТО та Донбас: велике інтерв'ю міністра Пристайка".

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