У Зеленского рассказали, когда может состояться "нормандский" саммит

Встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью изданию "Левый берег" рассказал помощник президента по международным делам Андрей Ермак.

"Во время последнего разговора, который длился два часа сорок минут, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины - высказались за конец месяца в качестве даты встречи, как раз после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждения, но и не сказала нет. Думаю, это может быть конец сентября - начало октября", - сказал он.

Ермак добавил, что Зеленский "задал вектор делать все по максимуму и не откладывать на неделю и месяц".

"Его все подхватили. И чтобы этот импульс поддерживать, нужна эта встреча", - резюмировал он.

Напомним, Россия выдвинула условие для встречи лидеров: для этого Киев должен подписать так называемую "формулу Штайнмайера", которую якобы согласовали на встрече в сентябре советники президентов.

Глава МИД Вадим Пристайко отметил, что в сентябре 2019 года советники "нормандской четверки" согласовали не формулу Штайнмайера, а другую четкую формулировку.

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