В аеропорту Манчестера провели контрольований вибух через підозрілий пакунок

Британські правоохоронці провели контрольований вибух підозрілого пакунка, виявленого на залізничній станції в аеропорту Манчестера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Співробітники поліції прибули на залізничну станцію в аеропорту у відповідь на повідомлення про підозрілий пакет. Станція і прилеглі офіси були евакуйовані.

Поліцейські машини і співробітники аеропорту перекрили дорогу, що веде до транспортного вузла, тому рух трамваїв, потягів і автобусів тимчасово припинили.

Пасажири були змушені добиратися до терміналів пішки, оскільки таксі і автомобілі не могли проїхати по дорозі, що веде до станції і терміналу 2.

Втім інцидент не вплинув на виконання рейсів літаків в аеропорту.

Очевидці повідомляли про голого чоловіка, який зранку вибіг з терміналу, розмахуючи руками.

Зрештою правоохоронці провели контрольований вибух знайденого пакунка. Також поліції вдалося затримати підозрюваного. Додаткових подробиць про затриманого в поліції не надають.