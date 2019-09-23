В аэропорту Манчестера провели контролируемый взрыв из-за подозрительного пакета

Британские правоохранители произвели контролируемый взрыв подозрительного пакета, обнаруженного на железнодорожной станции в аэропорту Манчестера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Сотрудники полиции прибыли на железнодорожную станцию в аэропорту в ответ на сообщение о подозрительном пакете. Станция и близлежащие офисы были эвакуированы.

Полицейские машины и сотрудники аэропорта перекрыли дорогу, ведущую к транспортному узлу, поэтому движение трамваев, поездов и автобусов временно прекратили.

Пассажиры были вынуждены добираться до терминалов пешком, поскольку такси и автомобили не могли проехать по дороге, ведущей к станции и терминалу 2.

Впрочем инцидент не повлиял на выполнение рейсов самолетов в аэропорту.

Очевидцы сообщали о голом мужчине, который утром выбежал из терминала, размахивая руками.

В конце концов правоохранители провели контролируемый взрыв найденного пакета. Также полиции удалось задержать подозреваемого. Дополнительных подробностей о задержанном в полиции не предоставили.