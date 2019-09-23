МЗС Естонії обурене викривленням історії Росією

МЗС Естонії відкинуло опубліковані напередодні твердження МЗС Росії, згідно з якими Радянський Союз звільнив Естонську Республіку від нацистської Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За оцінкою зовнішньополітичного відомства Естонії, опубліковані російською стороною 22 вересня твердження є "історично неправильними".

"Естонська Республіка не брала участі у Другій світовій війні і постраждала як від нацистської Німеччини, так і від радянської окупації. Радянський Союз не звільнив Естонію, а окупував нас майже на п'ятдесят років. Ми глибоко обурені тим, що Росія продовжує поширювати історичну несправедливість і зводити до мінімуму різні злочини радянського режиму", - йдеться в заяві відомства.

"Ми також засуджуємо неодноразові спроби російського МЗС виправдати пакт Молотова-Ріббентропа", - додали в МЗС Естонії.

Напередодні в Естонії відзначили День опору, присвячений пам'яті уряду Отто Тійфа, який склав свої повноваження 22 вересня 1944 року.

День опору і День уряду Отто Тийфа відзначається за рішенням естонського парламенту протягом останніх дванадцяти років.