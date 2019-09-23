МИД Эстонии возмущен искажением истории Россией

МИД Эстонии отверг опубликованные накануне утверждения МИД России, согласно которым Советский Союз освободил Эстонскую Республику от нацистской Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

По оценке внешнеполитического ведомства Эстонии, опубликованные российской стороной 22 сентября утверждения "исторически неверны".

"Эстонская Республика не принимала участия во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на пятьдесят лет. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму преступления советского режима", - говорится в заявлении ведомства.

"Мы также осуждаем неоднократные попытки российского МИД оправдать пакт Молотова-Риббентропа", - добавили в МИД Эстонии.

Накануне в Эстонии отметили День сопротивления, посвященный памяти правительства Отто Тийфа, который сложил свои полномочия 22 сентября 1944 года.

День сопротивления и день правительства Отто Тийфа отмечается по решению эстонского парламента в течение последних двенадцати лет.