Рим на третину збільшує вартість вхідного квитка до Колізею

Вартість відвідин однієї з найбільш відомих і популярних серед туристів пам’яток Італії Колізею з листопада зросте на 4 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Найдешевший вхідний квиток в давньоримський амфітеатр подорожчає з 12 до 16 євро, починаючи з 1 листопада 2019 року.

Відвідування арени, а також глядацьких рівнів, що зараз коштує 14 євро, збільшиться до 18.

Як і зараз, всі квитки в Колізей включатимуть вхід на Римський Форум і Палатинський пагорб. Але якщо зараз комбіновані квитки дійсні протягом двох днів поспіль, з листопада основний квиток може бути використаний в один день.

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Згідно з новою системою, туристи повинні будуть купити більш дорогий квиток за 18 євро, якщо хочуть розширити своє відвідування великих археологічних пам'яток протягом двох днів.

Вхід у Колізей залишиться безкоштовним для дітей до 18 років, а також деяких викладачів і студентів, і всього 2 євро для 18-25-річних громадян з держав-членів Європейського Союзу.

Разом з тим є кілька днів у році з безкоштовним входом для всіх.

Колізей, який, як і значна частина давньої спадщини Італії, належить і управляється державою, приваблює більше 7 мільйонів відвідувачів на рік, що робить його одним з найпопулярніших туристичних об'єктів у світі.