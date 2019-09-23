Рим на треть увеличивает стоимость входного билета в Колизей
Стоимость посещения одной из самых известных и популярных среди туристов достопримечательностей Италии Колизея с ноября возрастет на 4 евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
Самый дешевый входной билет в древнеримский амфитеатр подорожает с 12 до 16 евро, начиная с 1 ноября 2019 года.
Посещение арены, а также зрительских уровней, что сейчас стоит 14 евро, увеличится до 18.
Как и сейчас, все билеты в Колизей будут включать вход на Римский Форум и Палатинский холм. Но если сейчас комбинированные билеты действительны в течение двух дней подряд, с ноября основной билет может быть использован в один день.
Согласно новой системе, туристы должны будут купить более дорогой билет за 18 евро, если хотят расширить свое посещение крупных археологических памятников в течение двух дней.
Вход в Колизей останется бесплатным для детей до 18 лет, а также некоторых преподавателей и студентов, и всего 2 евро для 18-25-летних граждан из государств-членов Европейского Союза.
Вместе с тем есть несколько дней в году с бесплатным входом для всех.
Колизей, который, как и значительная часть наследия древней Италии, принадлежит и управляется государством, привлекает более 7 миллионов посетителей в год, что делает его одним из самых популярных туристических объектов в мире.