У Британії засудили чоловіків, які розповсюдили фото футболіста Сали після авіакатастрофи

У Великій Британії засудили двох чоловіків, які розповсюдили в соціальних мережах фотографії тіла загиблого аргентинського футболіста Еміліано Сали, який загинув в авіакатастрофі в січні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

28-річний Сала летів до Уельсу на невеликому літаку "Пайпер Малібу", який зник над Ла-Маншем. Пізніше літак знайшли на дні протоки, Сала і пілот загинули.

48-річний Шеррі Брей і 62-річний Крістофер Ешфорд працювали в компанії, що займається відеоспостереження, і отримали доступ до відзнятих матеріалів тіла в морзі, і пізніше ці зображення з'явилися в соціальних мережах.

"Шеррі Брей і Крістофер Ешфорд заподіяли величезні страждання сім'ї і друзям пана Сали через їх глибоко образливі дії", - сказав Ентоні Джонс з Британської служби карного переслідування.

Поліція почала розслідування в лютому, коли офіцерам стало відомо, що в соціальних мережах з'явилися фотографії розтину тіла Сали.

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За словами поліції, Брей сфотографував відзнятий матеріал на свій мобільний телефон, а потім відправив фотографії іншій людині в Facebook Messenger. Докази показали, що Брей також сфотографував інше тіло в морзі.

Брей, який визнав себе винним в серпні за трьома пунктами звинувачення, потрапив у в'язницю на 14 місяців. Ешфорд був засуджений до п'яти місяців тюремного ув'язнення.