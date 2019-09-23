В Британии осудили мужчин, распространивших фото футболиста Салы после авиакатастрофы

В Великобритании осудили двух мужчин, распространившим в социальных сетях фотографии тела погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Сала, который погиб в авиакатастрофе в январе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

28-летний Сала летел в Уэльс на небольшом самолете "Пайпер Малибу", который исчез над Ла-Маншем. Позже самолет нашли на дне, Сала и пилот погибли.

48-летний Шерри Брэй и 62-летний Кристофер Эшфорд работали в компании, занимающейся видеонаблюдениями, и получили доступ к отснятым материалам тела в морге, и позже эти изображения появились в соцсетях.

"Шерри Брей и Кристофер Эшфорд причинили огромные страдания семье и друзьям господина Салы из-за их глубоко оскорбительных действий", - сказал Энтони Джонс из Британской службы уголовного преследования.

Полиция начала расследование в феврале, когда офицерам стало известно, что в социальных сетях появились фотографии вскрытия Сала.

По словам полиции, Брэй сфотографировал отснятый материал на свой мобильный телефон, а затем отправил фотографии другому человеку в Facebook Messenger. Доказательства показали, что Брей также сфотографировал другое тело в морге.

Брэй, который признал себя виновным в августе по трем пунктам обвинения, был заключен в тюрьму на 14 месяцев. Эшфорд был приговорен к пяти месяцам тюремного заключения.