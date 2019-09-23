Німеччина, Франція, Італія і Мальта домовилися про тимчасову систему розподілу мігрантів

Мальта, Італія, Франція і Німеччина домовилися про те, як спільно взаємодіяти з мігрантами, врятованими в Середземному морі, до тих пір, поки не буде введена більш постійна система в усьому ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ чотирьох країн на Мальті домовилися про тимчасову систему взаємодії. Переговори були присвячені забезпеченню автоматичного розподілу мігрантів, які прибули на Мальту або в Італію, а також домовленостей про те, які мігранти матимуть право на розподіл.

Домовленість також буде представлена іншим державам-членам ЄС на зустрічі міністрів внутрішніх справ, запланованій на 8 жовтня. Потім у країн буде можливість погодитися, не погодитися або запропонувати поправки до документа, узгодженого в понеділок.

Міністри не повідомили подробиць про документ. Комісар ЄС з міграції Дімітріс Аврамопулос охарактеризував структуру як "передбачуваний і структурований набір тимчасових механізмів", які будуть спрацьовувати при кожному порятунку мігрантів в морі.

"Зараз я закликаю всі держави-члени приєднатися до нас в нашій роботі зі створення більш передбачуваного механізму солідарності і брати участь в зусиллях по солідарності", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що договір може виявитися спірним, оскільки він стосується осіб, які шукають притулку, та мігрантів, а не біженців.

Це може відкрити схему для людей, які з меншою ймовірністю отримають міжнародний захист через такі причини, як переслідування або війна.