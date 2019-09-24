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США невдовзі скасують візи для поляків

Вівторок, 24 вересня 2019, 08:48

Сполучені Штати "дуже скоро" можуть скасувати візи для громадян Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у понеділок в Нью-Йорку повідомив президент США Дональд Трамп на церемонії підписання військового договору з президентом Польщі.

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"Ми працюємо над скасуванням – над скасуванням віз для Польщі. Зараз над цим іде робота. Просто зараз ми працюємо над структурою", - цитує пресслужба Білого дому слова американського президента.

"Але ви можете повідомити народу Польщі і полякам у Сполучених Штатах, що президент Трамп це зробив, ніхто інший не міг цього зробити протягом тривалого часу, як ви знаєте", - додав Дональд Трамп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США можуть запросити Польщу до програми візових винятків 30 вересня.

Відсоток відмов у візових зверненнях до консульств США у Польщі вперше в історії впав до 2,8%. Це на 0,2% менше рівня, необхідного для відповідності безвізовій програмі.

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