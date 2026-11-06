У Франції автобус зі школярами з’їхав у кювет і врізався в дерево: є постраждалі

У п’ятницю, 6 листопада, у французькому департаменті Ен сталася аварія шкільного автобуса, внаслідок якої є кілька постраждалих.

Про це пише BFMTV із посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

Ів Крістін, мер комуни Лан, біля якої сталася аварія, зазначив, що автобус з’їхав з дороги та врізався в дерево в кюветі.

За його словами, двоє людей перебувають у стані зупинки серця, також є постраждалі.

Міністр національної освіти Франції Едуар Жефрей, перебуваючи з робочим візитом у Конфлан-Сент-Оноріні, прокоментував аварію, в якій постраждали школярі.

"Я не можу не почати з того, щоб висловити свої співчуття цим учням та їхнім родинам. Для нас це завжди важке випробування, коли наші учні – коли наші діти – стають жертвами аварій такого характеру", – сказав він.

30 жовтня вранці в німецькому місті Бад-Ольдесло (земля Шлезвіг-Гольштайн) громадський автобус, у якому перебувало близько 20 дітей, врізався у стіну будинку.

Того ж місяця 19 осіб отримали поранення в результаті зіткнення автобуса та поїзда на французькій стороні тунелю під Ла-Маншем.