Ірландія готується до мітингів держслужбовців наступного тижня під час саміту в Дубліні

По всій Ірландії пройдуть мітинги працівників державного сектора у четвер, 12 листопада, – саме в цей час Дублін прийматиме саміт лідерів європейських держав.

Про це інформує RTE, повідомляє "Європейська правда".

З 12:00 до 14:00 четверга по всій країні відбудеться вісім демонстрацій, найбільша з яких пройде в Дубліні. Дата збігається з масштабною зустріччю світових лідерів у столиці в рамках головування Ірландії в ЄС.

Зокрема, мітинг у Дубліні може передбачати марш працівників від вулиці О’Коннелл до урядових будівель, але логістика цього заходу ще опрацьовується. Інші мітинги працівників державного сектору відбудуться в Корку, Лімерику, Голуеї, Вотерфорді та інших містах.

Тим часом міністерство державних видатків Ірландії повідомило, що незалежна група продовжує вести переговори з обома сторонами у спорі щодо оплати праці в державному секторі. Профспілки та представники уряду вже провели окремі переговори з посередниками.

Раніше повідомляли, що наступного тижня в Дубліні протягом чотирьох днів очікуються значні перебої у роботі міського транспорту, оскільки в рамках головування Ірландії в ЄС у місті пройде великий саміт.

Також ірландська поліція вважає, що ймовірність скоєння атак на двох великих європейських самітах, які відбудуться в Дубліні наступного місяця, "досить висока".