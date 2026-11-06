У НАТО розповіли про зустріч у Брюсселі 5 листопада

У НАТО розповіли про зустріч у Брюсселі між представниками НАТО, США, України, європейських країн та Європейського Союзу у четвер, 5 листопада.

Про це повідомила речниця НАТО Елісон Гарт кореспондентці "Європейської правди".

Гарт зазначила, що 5 листопада у Брюсселі відбулася зустріч представників НАТО, США, України, європейських країн та ЄС напередодні запланованих тристоронніх зустрічей між США, Україною та РФ в Абу-Дабі.

"Вчорашня зустріч стала продовженням плідних обговорень, що відбулися в Маямі та Осло, і мала на меті сприяти справедливому та стійкому припиненню війни в Україні", – сказала речниця НАТО.

Керівник української переговорної групи, голова служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров за підсумками зустрічей у Брюсселі розповів, що представники України, США, Франції, Великої Британії, Німеччини та НАТО обговорили майбутні гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів та інших партнерів, а також нову стратегію європейської безпеки.

4 листопада у штаб-квартирі Європейської комісії у Брюсселі відбулися консультації за участю представників України, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та Єврокомісії щодо підготовки Плану процвітання України, який має визначити механізми післявоєнної відбудови, та фінансування України у 2027 році.

Ці зустрічі відбуваються напередодні тристоронніх переговорів США, України та Росії, що відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.