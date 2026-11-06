На Корсиці загинули люди внаслідок повені

На французькому острові Корсика загинули люди внаслідок повені, яку спричинили сильні дощі.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс, пише Reuters, передає "Європейська правда".

За словами глави МВС Франції, двоє людей загинули, коли їхній автомобіль змило потоком води під час повені, спричиненої сильними дощами на французькому острові Корсика.

Нуньєс зазначив, що вдалося врятувати 40-річну жінку. Ще одного з пожежників, які виїжджали на місце події, доставили до лікарні, де йому надають допомогу у зв’язку з гіпотермією.

Французька метеорологічна служба Meteo France попередила про повені та сильні дощі на Корсиці та в деяких районах півдня Франції.

Наприкінці жовтня писали, що у деяких районах південно-східної частини Франції сильні дощі призвели до повеней, затопивши дороги та вулиці.

У середині серпня щонайменше дві жінки загинули та двоє неповнолітніх отримали поранення внаслідок раптової повені та зсуву у провінції Леон, що на півночі Іспанії.

Також нещодавно в іспанському місті Мадрігерес у провінції Альбасете 102-річна жінка загинула внаслідок раптової повені, ще близько 90 людей довелося рятувати.