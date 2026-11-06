Науседа очікує, що Росія буде налаштована на переговори не швидше кінця зими

Президент Литви Гітанас Науседа не вважає, що на цей час ймовірним є традиційний російський напад на територію НАТО, але не очікує, що найближчим часом Росія буде готова до переговорів з Україною.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Науседа не бачить у Москві серйозного бажання розпочати переговори про припинення війни проти України до наступної весни. Адже Росія традиційно використає зимові місяці, щоб підтримувати тиск на Україну за допомогою авіаударів по містах, зазначив він.

"Росіяни лише будуть вдавати, що ведуть переговори. Я їм не довіряю. Якщо Україна переживе цю зиму, а я переконаний, що так і буде, шанси на серйозні переговори покращаться у 2027 році. Раніше я їх не очікую", – заявив Науседа.

Зараз росіяни хочуть поспостерігати, як альянс реагує на так звані гібридні атаки, до яких, як підозрюють, належали, серед іншого, вторгнення дронів, кібератаки та підпали, вважає Науседа.

"Я не думаю, що Росія наразі готова до широкомасштабних операцій. Ресурси Росії зосереджені на українському полі бою, і там вона не досягає успіху. Але Путін випробовує нас і дедалі більше наближається до статті 5 – зобов’язання НАТО щодо колективної оборони", – сказав президент Литви.

Отже, гібридна війна триватиме не лише на східному фланзі НАТО, а й у Німеччині, Данії та інших країнах, пояснив Науседа. Росія перевіряє, "наскільки ми рішучі та чи будемо ми колективно реагувати, коли будуть перетнуті певні червоні лінії", заявив литовський президент.

Нагадаємо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що тристоронні переговори США, України та Росії відбудуться 10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів та зосередяться на подальших кроках до миру.

А інший спецпосланець США Джаред Кушнер повідомив, що США, ЄС, НАТО та Україна працюють над домовленостями, які могли б стати основою для ширшої європейської архітектури безпеки.