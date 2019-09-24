Депутат Орбана закликає до "нового трансільванізму" у союзі з Румунією і Угорщиною
Угорська меншина в румунській Трансільванії потребує "нового трансільванізму", заснованого на її союзі як з румунським, так і з угорським урядами, проти "глобалістського мейнстріму".
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado, про це заявив голова комітету із закордонних справ угорського парламенту Жолт Немет, депутат від партії влади Фідес.
"Якщо Трансільванія хоче вижити, вона повинна організувати і підтримувати ці альянси. Ось чому трансільванський союз з Бухарестом і Будапештом лежить в основі нового трансільванізму", - сказав Немет.
Виступаючи на конгресі депутатів Трансільванської угорської народної партії, він заявив, що національні держави та національні регіони повинні співпрацювати задля збереження своєї національної ідентичності.
Угорщина стабільна, а її міжнародна вага зростає, і угорські громади можуть "покладатися на неї як на сильну країну-матір", зазначив Немет.
Як відомо, Будапешт продовжує заохочувати угорців Румунії боротися за національну автономію. Права 1,2 млн етнічних угорців у Румунії, зокрема близько 700 тисяч секеїв у східній Трансільванії, десятиліттями перебувають у центрі політичної ворожнечі між двома країнами.