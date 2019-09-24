Депутат Орбана призывает к "новому трансильванизму" в союзе с Румынией и Венгрией

Венгерскому меньшинству Румынии в Трансильвании нужен "новый вид трансильванизма", основанный на ее союзе как с румынским, так и с венгерским правительствами, против "глобалистского мейнстрима".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado, об этом заявил председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет, депутат от партии власти "Фидес".

"Если Трансильвания хочет выжить, она должна организовать и поддерживать эти альянсы. Вот почему трансильванский союз с Бухарестом и Будапештом лежит в основе нового трансильванизма", - сказал Немет.

Выступая на конгрессе депутатов Трансильванской венгерской народной партии, он заявил, что национальные государства и национальные регионы должны сотрудничать для сохранения своей национальной идентичности.

Венгрия стабильна, а ее международный вес растет, и венгерские общины могут "полагаться на нее как на сильную страну-мать", отметил Немет.

Как известно, Будапешт продолжает поощрять венгров Румынии бороться за национальную автономию. Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тысяч секеев в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.