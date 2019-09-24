Дуда відповів на кліматичні звинувачення Макрона: це нечесно і навіть нахабно

У словах президента Франції Еммануеля Макрона про Польщу, яка нібито блокує спільні зусилля ЄС щодо клімату, важко побачити чесні наміри, сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Biznes Alert.

"Це те, що в міжнародній політиці сприймається як нечесне або навіть нахабне", - додав він.

"Мені прикро чути такі заяви", - сказав президент на пресконференції в Нью-Йорку.

Макрон, на шляху до Нью-Йорка для участі в мінісаміті ООН з питань клімату, порадив молодим людям, які виступають за додаткові заходи для боротьби зі зміною клімату, їхати протестувати в Польщу, яка "все блокує".

Євросоюз хотів стати спільнотою, що має нульовий баланс парникових газів в 2050 році, але цей порядок денний не знайшов підтримки усіх держав-членів. На червневому саміті в Брюсселі проти цього виступили чотири держави: Польща, Чехія, Угорщина та Естонія.

"Ми всі прагнемо мати найкращий можливий клімат. Ніхто з нас не хоче, щоб лід розтанув в Арктиці, щоб відбулися кардинальні зміни погоди, які призводять до катастроф. Всі ми хочемо, щоб повітря було чистим, зберегти довкілля для наступних поколінь. Вся справа в тому, щоб це робилося за найменші можливі витрати для суспільства. Це потрібно робити відповідально. Єдиний спосіб досягти цього - це спокійні переговори", - сказав Дуда.