Дуда ответил на климатические обвинения Макрона: это нечестно и даже нахально

В словах президента Франции Эммануэля Макрона о Польше, которая якобы блокирует совместные усилия ЕС по климату, трудно увидеть честные намерения, сказал президент Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Biznes Alert.

"Это то, что в международной политике воспринимается как нечестное или даже наглое", - добавил он.

"Мне обидно слышать такие заявления", - сказал президент на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Макрон по пути в Нью-Йорк для участия в мини-саммите ООН по климату посоветовал молодым людям, которые выступают за дополнительные меры по борьбе с изменением климата, ехать протестовать в Польшу, которая "все блокирует".

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Евросоюз хотел стать сообществом, имеющим нулевой баланс парниковых газов в 2050 году, но эта повестка дня не нашла поддержки всех государств-членов. На июньском саммите в Брюсселе против этого выступили четыре государства: Польша, Чехия, Венгрия и Эстония.

"Мы все стремимся иметь наилучший возможный климат. Никто из нас не хочет, чтобы лед растаял в Арктике, чтобы произошли кардинальные изменения погоды, которые приводят к катастрофам. Все мы хотим, чтобы воздух был чистым, хотим охранить окружающую среду для будущих поколений. Все дело в том, чтобы это делалось за малейшие возможные расходы для общества. Это нужно делать ответственно. Единственный способ достичь этого - спокойные переговоры", - сказал Дуда.