США не видали візи членам делегації Лаврова, які їхали на Генасамблею ООН

Посольство США в Москві не видало візи десяти членам російської делегації, яка повинна була супроводжувати главу МЗС РФ Сергєя Лаврова у поїздці в Нью-Йорк для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Про те, що росіяни не отримали візи, виданню розповів глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. Депутат повідомив, що візи не отримали він, його колега з Держдуми Леонід Слуцький і 8 співробітників МЗС РФ, включаючи головного перекладача і главу генерального секретаріату МЗС РФ Сергія Бутіна.

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За словами Косачова, у візах напряму не відмовили. Членам делегації не повернули в строк паспорти, які зараз перебувають в посольстві.

"Безпрецедентна ситуація. Американська сторона не оформила візи для кількох членів російської делегації, яка прямувала на Генасамблею ООН. В цілому десять осіб. Головним чином - представники МЗС, які повинні були вилетіти в Нью-Йорк, щоб забезпечувати змістовну роботу російської делегації", - розповів Косачов.

За його словами, мова йде про фахівців різних напрямів і департаментів, які ведуть відповідну проблематику на Генасамблеї ООН.

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Косачов назвав ситуацію скандальною і пообіцяв "жорсткі кроки по лінії МЗС".

"Це чергова вкрай деструктивна ініціатива американської сторони, яка ці відносини навіть на таких практичних сюжетах заганяє в глухий кут. Американці радикальним чином порушують свої зобов'язання", - сказав він.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова підтвердила виданню, що кілька членів офіційної російської делегації не отримали американську візу для участі в Генасамблеї ООН.