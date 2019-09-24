Кремль звинуватив США у недопуску членів делегації Лаврова на Генасамблею ООН

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков звинуватив США у невидачі віз членам російської делегації, яка мала супроводжувати главу МЗС РФ Сергєя Лаврова у поїздці до Нью-Йорка для участі в сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Про те, що росіяни не отримали візи, розповів глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. Депутат повідомив, що візи не отримали він, його колега з Держдуми Леонід Слуцький і 8 співробітників МЗС РФ, включаючи головного перекладача і главу генерального секретаріату МЗС РФ Сергія Бутіна.

За словами Косачова, у візах напряму не відмовили, натомість членам делегації не повернули в строк паспорти.

"Ситуація тривожна і, звичайно, неприйнятна. Вашингтон порушує свої міжнародні зобов'язання - це пряме порушення міжнародних зобов'язань Вашингтоном, тому що не йдеться про двосторонній візит, йдеться про візит російської делегації на Генасамблею ООН", - сказав Пєсков.

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Він нагадав, що США надають свою територію штаб-квартирі ООН і "фактично єдине, що може зробити Америка, це обмежити, наприклад, перебування російської делегації одним містом Нью-Йорком".

"Якихось інших рестрикцій США не мають права запроваджувати для тих, хто вирушає на Генасамблею", - сказав Пєсков.

За його словами, зараз ці правила були порушені, а це, "безумовно, вимагає досить жорсткої реакції з боку Москви і не менш жорсткої реакції з боку ООН, тому що ситуація безпосередньо стосується ООН і її штаб-квартири".

Він нагадав, що в зв'язку із ситуацією в МЗС РФ викликали представника американського посольства, заходів вживає і диппредставництво РФ у Вашингтоні.

"Тому робота по дипломатичній лінії триває", - сказав Пєсков.