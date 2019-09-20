У Лаврова відповіли послу України в Сербії, який закликав світ до розвалу РФ
П'ятниця, 20 вересня 2019, 08:33
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відповіла на слова посла України в Сербії Олександра Александровича про необхідність "розвалу Росії".
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Представник Києва міг просто згадати власний досвід самознищення і розвалу країни. Ні військових дій, ні санкцій не було, навпаки, тільки фінансова і політична підтримка Заходу протягом десятиліть", - зазначила Захарова у своєму Facebook.
"Але замість роботи над помилками київська "дипломатія" знову шукає улюблені граблі", - додала вона.
Нагадаємо, посол України в Сербії Олександр Александрович закликав міжнародну спільноту зробити розпад Росії своєю стратегічною політикою.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua