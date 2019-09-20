У Лаврова відповіли послу України в Сербії, який закликав світ до розвалу РФ

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відповіла на слова посла України в Сербії Олександра Александровича про необхідність "розвалу Росії".

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Представник Києва міг просто згадати власний досвід самознищення і розвалу країни. Ні військових дій, ні санкцій не було, навпаки, тільки фінансова і політична підтримка Заходу протягом десятиліть", - зазначила Захарова у своєму Facebook.

"Але замість роботи над помилками київська "дипломатія" знову шукає улюблені граблі", - додала вона.

Нагадаємо, посол України в Сербії Олександр Александрович закликав міжнародну спільноту зробити розпад Росії своєю стратегічною політикою.