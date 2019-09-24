У Сеймі Литви проведуть розслідування зв’язків депутатки з російськими дипломатами

Сейм Литви у вівторок доручив Комітету національної безпеки і оборони провести розслідування потенційної загрози національній безпеці відносин парламентаря Ірини Розової з російськими дипломатами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

86 членів Сейму проголосували за проведення парламентського розслідування, один висловився проти і 12 утрималися.

Комітет має провести розслідування до 1 грудня. Розслідування також охопить дії політиків, які мали інформацію про Розову. Комітет з'ясує, які рішення були прийняті спікером Сейму Вікторасом Пранцкетісом та іншими членами Сейму після ознайомлення з інформацією про Розову.

Комітет розгляне, чи були ці рішення, у тому числі щодо відряджень Розової, "своєчасними і доцільними для усунення потенційних ризиків, загроз національній безпеці". Комітет також повинен буде перевірити, чи правильно використовувалася отримана від Департаменту державної безпеки секретна інформація.

Представники опозиції побоюються, що розслідування стане інструментом політичної розправи з опозицією.

В документі Державного департаменту безпеки Литви раніше було зазначено, що Розова обговорювала з російськими дипломатами питання фінансової підтримки Альянсу росіян Литви.