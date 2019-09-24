В Сейме Литвы проведут расследование связей депутата с российскими дипломатами

Сейм Литвы во вторник поручил Комитету национальной безопасности и обороны провести расследование потенциальной угрозы национальной безопасности отношений парламентария Ирины Розовой с российскими дипломатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

86 членов Сейма проголосовали за проведение парламентского расследования, один высказался против и 12 воздержались.

Комитет должен провести расследование до 1 декабря. Расследование также охватит действия политиков, которые имели информацию о Розову. Комитет выяснит, какие решения были приняты спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом и другими членами Сейма после ознакомления с информацией о Розову.

Комитет рассмотрит, были ли эти решения, в том числе по командировкам Розової, "своевременными и целесообразными для устранения потенциальных рисков, угроз национальной безопасности". Комитет также должен будет проверить, правильно ли использовалась полученная от Департамента государственной безопасности секретная информация.

Представители оппозиции опасаются, что расследование станет инструментом политической расправы с оппозицией.

В документе Государственного департамента безопасности Литвы ранее было указано, что Розова обсуждала с российскими дипломатами вопросы финансовой поддержки Альянса русских Литвы.