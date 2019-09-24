Мальта призупинила ліцензію провідної агенції з продажу паспортів
Агентство з питань надання мальтійського громадянства в обмін на інвестиції призупинило дію ліцензії одного з найуспішніших паспортних агентів через підозри у корупції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Malta Today.
Була призупинена дія ліцензії юридичної фірми Chetcuti Cauchi, яка була одним з перших агентів, які отримали дозвіл на продаж мальтійського громадянства.
Це сталося після того, як один з представників фірми був знятий французьким репортеромза вихвалянням своїми дружніми відносинами як з прем'єр-міністром, так і з парламентським секретарем з питань громадянства, у спробі продати мальтійський паспорт африканським клієнтам.
Вихід в ефір французької програми викликав скандал на Мальті.
Мальтійську програму з надання посвідки на проживання або паспорта в обмін на інвестиції часто приводили в приклад борці з "золотими" візами і паспортами, кажучи про те, що такі програми допомагають корупціонерам.
Агентство позбулося своєї ліцензії вже наступного ранку після виходу програми в ефір. Більш того, парламентарі і політики зажадали від влади проведення ретельного розслідування діяльності фірми.