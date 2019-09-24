Мальта приостановила лицензию ведущего агентства по продаже паспортов

Агентство по вопросам предоставление мальтийского гражданства в обмен на инвестиции приостановило действие лицензии одного из самых успешных паспортных агентов из-за подозрения в коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Malta Today.

Было приостановлено действие лицензии юридической фирмы Chetcuti Cauchi, которая была одним из первых агентов, которые получили разрешение на продажу мальтийского гражданства.

Это произошло после того, как один из представителей фирмы был снят французским репортеромза хвастовством своими дружескими отношениями как с премьер-министром, так и с парламентским секретарем по вопросам гражданства, в попытке продать мальтийский паспорт африканским клиентам.

Выход в эфир французской программы вызвал скандал на Мальте.

Мальтийскую программу по предоставлению вида на жительство или паспорта в обмен на инвестиции часто приводили в пример борцы с "золотыми" визами и паспортами, говоря о том, что такие программы помогают коррупционерам.

Агентство лишилось своей лицензии уже на следующее утро после выхода программы в эфир. Более того, парламентарии и политики потребовали от властей проведения тщательного расследования деятельности фирмы.