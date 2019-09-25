Берлін заперечив, що видає візи власникам російських паспортів з ОРДЛО

Німецьке МЗС спростувало публікацію в газеті Bild, згідно з якою Берлін нібито не відрізняє звичайні паспорти громадян РФ від тих, які видають мешканцям тимчасово окупованих територій українського Донбасу.

Як повідомляє "Європейська правда", таку відповідь у міністерстві надали українській службі Deutsche Welle.

У міністерстві заявили, що не знають жодного випадку, коли власники подібних паспортів отримали б візи.

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У МЗС нагадали, що в той самий час жителі територій, підконтрольних сепаратистам, можуть звернутися за українським паспортом і в'їхати на територію Німеччини без візи.

"Німеччина веде переговори на рівні ЄС про те, як поводитися з паспортами, виданими на Сході України. Технічні деталі такої схеми ще належить уточнити", - відзначили в МЗС ФРН.

У німецькому дипломатичному відомстві нагадали, що позиція офіційного Берліна з цього питання повністю відповідає заяві, ухваленій на саміті ЄС-Україна 10 липня 2019 року.

У ній було зазначено: "ЄС в тісній координації зі своїми міжнародними партнерами готовий розглянути подальші варіанти, у тому числі невизнання російських паспортів, виданих з порушенням Мінських угод".

Водночас в МЗС ФРН нагадали, що Німеччина разом зі своїми партнерами по Євросоюзу беззастережно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Газета Bild 24 вересня повідомила, що за майже пів року, що минули після путінського паспортного указу, МЗС Німеччини видало власникам російських паспортів близько 100 тисяч віз. При цьому не відомо, скільки з цього числа припадає на мешканців ОРДЛО.