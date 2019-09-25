Берлин возразил, что выдает визы владельцам российских паспортов с ОРДЛО

Немецкий МИД опроверг публикацию в газете Bild, согласно которой Берлин якобы не отличает обычные паспорта граждан РФ от тех, которые выдают жителям временно оккупированных территорий украинского Донбасса.

Как сообщает "Европейская правда", такой ответ в министерстве предоставили украинской службе Deutsche Welle.

В министерстве заявили, что не знают ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы.

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В МИД напомнили, что в то же время жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут обратиться по украинский паспорт и въехать на территорию Германии без визы.

"Германия ведет переговоры на уровне ЕС о том, как вести себя с паспортами, выданными на Востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить", - отметили в МИД ФРГ.

В немецком дипломатическом ведомстве напомнили, что позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлению, принятом на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019 года.

В нем было сказано: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных с нарушением Минских соглашений".

В то же время в МИД ФРГ напомнили, что Германия вместе со своими партнерами по Евросоюзу безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Газета Bild 24 сентября сообщила, что за почти полгода, прошедших после путинского паспортного указа, МИД Германии выдал владельцам российских паспортов около 100 тысяч виз. При этом неизвестно, сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО.