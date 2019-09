Зеленський на Генасамблеї ООН зустрівся з прем'єрами Швеції і Чехії

У рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем та главою уряду Швеції Стефаном Львеном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві прес-служби Зеленського.

"Глава держави відзначив послідовну та потужну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Чехії. Він також висловив чеській стороні вдячність за гуманітарну та фінансову допомогу", - зазначають у президента України.

Окрему увагу сторони приділили стану і перспективам розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці.

"Президент України відзначив позитивну динаміку двосторонньої торгівлі й запросив чеські компанії активно освоювати український ринок. Співрозмовники наголосили на взаємній налаштованості на активізацію політичного діалогу між двома країнами. Володимир Зеленський запросив главу уряду Чеської Республіки відвідати Україну з візитом", - йдеться у повідомленні.

У Бабіша зазначили, що він привітав Зеленського з перемогою на виборах президента та парламенту. "Це була дуже дружня зустріч. Ми говорили про вплив Вишеградської четвірки в межах ЄС. Я запросив президента до Праги, де він міг би зустрітися з прем'єрами V4 ", - сказав він.

Ukrajinskému prezidentovi @ZelenskyyUa pogratuloval premiér k vítězství v prezidentských i parlamentních volbách. „Bylo to velice přátelské setkání. Mluvili jsme o vlivu V4 v rámci EU. Pozval jsem pana prezidenta do Prahy, kde by se mohl setkat s premiéry V4,“ řekl @AndrejBabis. pic.twitter.com/Ch3w4tPIsc