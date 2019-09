Зеленский на Генассамблее ООН встретился с премьерами Швеции и Чехии

В рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и главой правительства Швеции Стефаном Лёвеном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-службы Зеленского.

"Глава государства отметил последовательную и мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Чехии. Он также выразил чешской стороне благодарность за гуманитарную и финансовую помощь", - отмечают в президента Украины.

Отдельное внимание стороны уделили состоянию и перспективам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

"Президент Украины отметил положительную динамику двусторонней торговли и пригласил чешские компании активно осваивать украинский рынок. Собеседники отметили взаимную настроенность на активизацию политического диалога между двумя странами. Владимир Зеленский пригласил главу правительства Чешской Республики посетить Украину с визитом", - говорится в сообщении.

У Бабиша отметили, что он поздравил Зеленского с победой на выборах президента и парламента. "Это была очень дружеская встреча. Мы говорили о влиянии Вышеградской четверки в пределах ЕС. Я пригласил президента в Прагу, где он мог бы встретиться с премьерами V4", - сказал он.

Ukrajinskému prezidentovi @ZelenskyyUa pogratuloval premiér k vítězství v prezidentských i parlamentních volbách. „Bylo to velice přátelské setkání. Mluvili jsme o vlivu V4 v rámci EU. Pozval jsem pana prezidenta do Prahy, kde by se mohl setkat s premiéry V4," řekl @AndrejBabis. pic.twitter.com/Ch3w4tPIsc