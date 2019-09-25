У Нідерландах під загрозу потрапила урядова коаліція

Уряд Нідерландів може втратити більшість у Палаті представників (нижній палаті парламенту) після того, як владна ліберальна партія VVD ("Народна партія за свободу і демократію") вигнала одного зі своїх депутатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobsever.

Уайбрена ван Хагу звинувачують у конфлікті інтересів між його політичною роботою та бізнесом. Уряд має хитку більшість - 76 із 150 місць в парламенті.

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Якщо ван Хага не піде у відставку як депутат, прем'єр-міністрові Марку Рютте доведеться шукати підтримки в опозиції.

Ван Хага висловив "великий жаль" з приводу рішення про своє виключення, пише NOS. Депутат володіє понад сотнею об'єктів нерухомості, зокрема в Амстердамі та Гарлемі, і він начебто не дотримувався правил при оренді ряду об'єктів нерухомості.