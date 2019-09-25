В Нидерландах под угрозу попала правительственная коалиция

Правительство Нидерландов может потерять большинство в Палате представителей (нижней палате парламента) после того, как властная либеральная партия VVD ("Народная партия за свободу и демократию") выгнала одного из своих депутатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobsever.

Уайбрена ван Хагу обвиняют в конфликте интересов между его политической работой и бизнесом. Правительство имеет шаткое большинство - 76 из 150 мест в парламенте.

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Если ван Хага не уйдет в отставку как депутат, премьер-министру Марку Рютте придется искать поддержки у оппозиции.

Ван Хага выразил "большое сожаление" по поводу решения о своем исключении, пишет NOS. Депутат владеет более сотней объектов недвижимости, в том числе в Амстердаме и Гарлеме, и он якобы не придерживался правил при аренде ряда объектов недвижимости.