МИД рассчитывает на "новый старт" в отношениях с Будапештом

В Министерстве иностранных дел Украины надеются на "новый старт" в отношениях с Венгрией после сегодняшней встречи министров в Нью-Йорке.

Об этом сказал заместитель директора второго территориального департамента МИД Украины Анатолий Соловей во время международной дискуссии "Украина-Венгрия: на пути к пониманию", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 по Киеву) состоится очень важное мероприятие - встреча министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с его венгерским коллегой господином Петером Сийярто", - заявил Соловей.

"Я очень надеюсь, что эта встреча станет точкой отсчета и новым стартом, возможно, не ознаменует начало нового периода в украинском-венгерских отношениях, периода поиска конструктивного, какого взаимоприемлемого решения ... периода конструктивного диалога и движения навстречу", - добавил Соловей.

По его словам, Украина предлагает Венгрии применить опыт урегулирования венгерско-словацких трансграничных проблем для улучшения двусторонних отношений между странами.

"Мы предлагаем нашим венгерским друзьям применить ту модель, которая уже имела место и которая оказалась успешной. Я имею в виду опыт урегулирования венгерско-словацкой, очень подобной, проблемы", - заявил Соловей.

Он отметил, что "в 2010 году Венгрия осуществила определенные изменения в своем законодательстве о гражданстве, а в ответ на это Словакия ввела систему штрафов и дальше начались соответствующие осложнения".

"Но этот период закончился после того, как оба премьера - венгерский и словацкий - провели конструктивную встречу, договорились перевести коммуникацию в другое русло и сосредоточиться на решении практических вопросов экономического характера и развития трансграничных регионов, и острота проблемы после этого была снята", - добавил Соловей.

"Я так надеюсь, что венгерские партнеры прислушиваются к нашему мнению и пойдут нам навстречу", - заявил дипломат.

"Позиция Украины очень проста и понятна: знание украинского языка - это ключевая предпосылка реализации конституционных прав наших граждан", - подчеркнул он.