Блокування комісії Україна-НАТО: Пристайко анонсував зустрічі з керівництвом Угорщини

Наступного тижня глава МЗС України Вадим Пристайко зустрінеться з угорським колегою Петром Сійярто, також планується зустріч президента з Вишеградською четвіркою.

Про це міністр розповів в інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми плануємо зустріч із нашими угорськими партнерами вже найближчим часом. Наступного тижня в Нью-Йорку я планую зустрічі з міністром Сійярто. Окремо ми плануємо зустріч Володимира Зеленського з Вишеградською четвіркою, де будуть всі чотири лідери, в тому числі Віктор Орбан" - сказав він.

Міністр вислови вдячність Угорщині за турботу про українських громадян угорського походження, але наголосив, що Україна сама буде вирішувати питання, які належать до її компетенції.

"Ми можемо іноді порадитись з угорськими партнерами, але у підсумку це буде наше рішення. Сто разів їм про це нагадували." - сказав Пристайко.

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При цьому він підкреслив, що замикати угорську частину Закарпаття в анклав – контрпродуктивно.

Як відомо, Угорщина вже два роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не блокуватиме інтеграцію України в НАТО тільки після внесення поправок до законів про мову та освіту.